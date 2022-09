Simge Aköz: 'Geçen turnuvadaki sonuç bizi hırslandırıyor'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Simge Aköz, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda her maçı ayrı düşünerek, adım adım hedefe gitmek istediklerini söyledi.



Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Cuma günü başlayacak şampiyonada mücadele edecek "Filenin Sultanları"nda Simge Aköz ile Hande Baladın, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Simge Aköz, "İtalya'da son katıldığımız hazırlık turnuvasında yapmak istediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. Bu da Dünya Şampiyonası öncesi bize moral verdi ve nelerle karşılaşabileceğimizi gözlemlemek açısından iyi oldu. Şampiyonada her maça ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Umut ediyorum ki güzel sonuçlara imza atarız." ifadelerini kullandı.



Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yer aldıkları B Grubu'nu değerlendiren milli libero, "Grupta güzel maçlar olacak. Bu grubun içinde takımımız çok iyi konumda. Umut ediyorum ki grup maçlarını hiçbir kayıp yaşamadan atlatırız. Büyük bir konsantrasyonla her maça hazırız." diye konuştu.



Beklentilerin farkında olduklarına vurgu yapan Simge Aköz, "Katıldığımız turnuvalardan madalyayla dönmek büyük bir başarı. Bu milli takım, büyük başarılara imza attı. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda madalya alamamış olmak, bize bu turnuvanın önemini anlatıyor. Adım adım gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz grup maçlarını çok güzel bir şekilde tamamlamak. Madalya tabii herkesin gönlünden geçiyor. Herkesin bizden beklentisinin bu olduğunu anlıyoruz ama motivasyonumuzu korumak adına grup maçları çok önemli. Bu aşamayı mağlubiyetsiz geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Görev yaptığı libero mevkisiyle ilgili bir soru üzerine milli voleybolcu, şu görüşleri aktardı:



"Liberonun saha içinde yapması gereken iki işi var. Bunları iyi yapamadığı takdirde büyük eleştirilere maruz kalabilir. Çok fazla konsantrasyon ve oyun içinde kalmayı gerektiren bir pozisyon. Bazı hataların telafisi zor. Takımın enerji yükünü kaldıran ve keyif veren bir pozisyon. Zorluklarıyla birlikte keyfi de çok büyük. Yaptığın defanstan ve çok büyük bir servis karşılamaktan büyük tatmin duyabilirsin. Bulunduğum yerde mutluyum."









