Silverstone'da sürpriz: Carlos Sainz!

Formula 1 Britanya GP öncesinde düzenlenen sıralama turlarında yoğun yağış altında büyük bir sürpriz yaşandı.150. kariyer grand-prix'sine çıkmaya hazırlanan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR, son anda ilk sırayı elde etti ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.Puan sıralamasında lider olan Max Verstappen ise binde 72 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. Ferrari'den Charles Leclerc ise Sainz'dan binde 315 saniye geride kalarak 3. sırayı aldı. Red Bull'dan Sergio Perez ise 4. sırayı aldı.Sıralama turlarında rekabetçi görünen Mercedes-AMG ise Lewis Hamilton ile 5'inci, George Russell ile 8. sırayı alarak hayal kırıklığı yaşadı.Sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri ise bu sezon en iyi sıralama derecesi 18'incilik olan Nicholas Latifi'nin son eleme turuna kadar kalması oldu ve 10. sırayı elde etti.1. Carlos Sainz JR, Ferrari2. Max Verstappen, Red Bull3. Charles Leclerc, Ferrari4. Sergio Perez, Red Bull5. Lewis Hamilton, Mercedes6. Lando Norris, McLaren7. Fernando Alonso, Alpine8. George Russell, Mercedes9. Guanyu Zhou, Alfa Romeo10. Nicholas Latifi, Williams11. Pierre Gasly, AlphaTauri12. Valtteri Bottas, Alfa Romeo13. Yuki Tsunoda, AlphaTauri14. Daniel Ricciardo, McLaren15. Esteban Ocon, Alpine16. Alexander Albon, Williams17. Kevin Magnussen, Haas18. Sebastian Vettel, Aston Martin19. Mick Schumacher, Haas20. Lance Stroll, Aston Martin