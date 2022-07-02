Silverstone'da sürpriz: Carlos Sainz!

Formula 1 Britanya GP öncesinde düzenlenen sıralama turlarında yoğun yağış altında büyük bir sürpriz yaşandı.
150. kariyer grand-prix'sine çıkmaya hazırlanan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR, son anda ilk sırayı elde etti ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Puan sıralamasında lider olan Max Verstappen ise binde 72 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. Ferrari'den Charles Leclerc ise Sainz'dan binde 315 saniye geride kalarak 3. sırayı aldı. Red Bull'dan Sergio Perez ise 4. sırayı aldı.
Sıralama turlarında rekabetçi görünen Mercedes-AMG ise Lewis Hamilton ile 5'inci, George Russell ile 8. sırayı alarak hayal kırıklığı yaşadı.
Sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri ise bu sezon en iyi sıralama derecesi 18'incilik olan Nicholas Latifi'nin son eleme turuna kadar kalması oldu ve 10. sırayı elde etti.
İşte Silverstone'da sıralama turu sonuçları:
1. Carlos Sainz JR, Ferrari
2. Max Verstappen, Red Bull
3. Charles Leclerc, Ferrari
4. Sergio Perez, Red Bull
5. Lewis Hamilton, Mercedes
6. Lando Norris, McLaren
7. Fernando Alonso, Alpine
8. George Russell, Mercedes
9. Guanyu Zhou, Alfa Romeo
10. Nicholas Latifi, Williams
11. Pierre Gasly, AlphaTauri
12. Valtteri Bottas, Alfa Romeo
13. Yuki Tsunoda, AlphaTauri
14. Daniel Ricciardo, McLaren
15. Esteban Ocon, Alpine
16. Alexander Albon, Williams
17. Kevin Magnussen, Haas
18. Sebastian Vettel, Aston Martin
19. Mick Schumacher, Haas
20. Lance Stroll, Aston Martin
150. kariyer grand-prix'sine çıkmaya hazırlanan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR, son anda ilk sırayı elde etti ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Puan sıralamasında lider olan Max Verstappen ise binde 72 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. Ferrari'den Charles Leclerc ise Sainz'dan binde 315 saniye geride kalarak 3. sırayı aldı. Red Bull'dan Sergio Perez ise 4. sırayı aldı.
Sıralama turlarında rekabetçi görünen Mercedes-AMG ise Lewis Hamilton ile 5'inci, George Russell ile 8. sırayı alarak hayal kırıklığı yaşadı.
Sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri ise bu sezon en iyi sıralama derecesi 18'incilik olan Nicholas Latifi'nin son eleme turuna kadar kalması oldu ve 10. sırayı elde etti.
İşte Silverstone'da sıralama turu sonuçları:
1. Carlos Sainz JR, Ferrari
2. Max Verstappen, Red Bull
3. Charles Leclerc, Ferrari
4. Sergio Perez, Red Bull
5. Lewis Hamilton, Mercedes
6. Lando Norris, McLaren
7. Fernando Alonso, Alpine
8. George Russell, Mercedes
9. Guanyu Zhou, Alfa Romeo
10. Nicholas Latifi, Williams
11. Pierre Gasly, AlphaTauri
12. Valtteri Bottas, Alfa Romeo
13. Yuki Tsunoda, AlphaTauri
14. Daniel Ricciardo, McLaren
15. Esteban Ocon, Alpine
16. Alexander Albon, Williams
17. Kevin Magnussen, Haas
18. Sebastian Vettel, Aston Martin
19. Mick Schumacher, Haas
20. Lance Stroll, Aston Martin
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