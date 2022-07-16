Şilan Ayyıldız, istediği sonuca ulaşamadı.

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Atletizm Şampiyonası 1500 metre kadınlar yarışını 38. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şilan Ayyıldız, istediği sonuca ulaşamadı.
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16 Temmuz 2022 16:12
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metre elemelerinde yarıştı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 1500 metre elemeleri yapıldı.

Milli sporcu, 4.12.67'lik derecesiyle ilk seçme serisinde 13'üncü, seçmelerde yarışan 42 atlet arasında ise 38'inci sırayı elde etti.

Şilan Ayyıldız'ın yarıştığı seçme serisini, 4.07.05 ile Etiyopyalı Hirut Meshesha kazandı.

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