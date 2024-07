NBA efsanesi Shaquille O'Neal, New York Knicks'in şampiyonluk adayı olmakla "uzaktan yakından alakası olmadığını" iddia etti.



Knicks ekibi bu yaz Mikal Bridges'i kadrosuna kattıktan sonra ciddi şampiyonluk adaylarından biri olarak görülse de, kendi podcast'i 'The Big Podcast'te konuşan Shaq, bu abartının takımın New York'ta olmasından kaynaklandığını söyledi:



"New York abartı üzerine kurulu bir yerdir. Herkesi abartabilirler. Hiçbir şey kazanmış değiller. Şampiyonluk adayı olmakla uzaktan yakından alakaları yok. Birkaç maç kazanırlar falan evet, fakat beni etkileyen şey toplamda kaç şampiyonluk kazandığınızdır."



Knicks, 2023-24 sezonunda 50-32'lik bir dereceyle Doğu'da ikinci sıraya yerleşmiş ve playofflarda üst üste sakatlık krizi yaşamasına rağmen, sezona Doğu Konferansı Finalleri'ne sadece bir galibiyet uzaktayken veda etmişti.



Bu yaz büyük değişiklikler ve hamlelerin merkezi olan Knicks'te, pivot Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder'a giderken, Brooklyn Nets'ten Bridges gelmiş ve hem OG Anunoby hem de Jalen Brunson ile maksimum sözleşmeler imzalanmıştı.





