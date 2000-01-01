Shaq açıkladı: 'LeBron, Jordan'ı nasıl geçebilir?'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın önünde tüm zamanların en iyisi olarak nasıl adlandırılabileceğini açıkladı.



Shaq, All Things Covered podcast'ine konuştu ve LeBron'un hala neler başarabileceğini vurgulayaraki bunları yaptığı takdirde argümanını çok daha güçlü hale getireceğini belirtti:



"LeBron'u tanıyorum ve insanların ne düşündüğüne önem verdiğini de biliyorum. Kobe ve Jordan'ı sayılarda çoktan geçti. Kareem'e (Abdul-Jabbar) de yaklaşacaktır. Sanırım Kareem'i geçmek istiyor.



Bence LeBron, Kobe ve Jordan'la şampiyonluk sayısını eşitlemek istiyor. Mike ile eşitlerse, insanların LeBron'un dünyanın en iyi oyuncusu olması fikrine muhtemelen biraz daha ısınacağını düşünüyorum."



36 yaşındaki James, 2003 yılından beri ligde yer alıyor ve yakın zamanda yavaşlayacağına dair hiçbir belirti göstermiyor.



