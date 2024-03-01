Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!

Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi son şampiyon Max Verstappen oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 20:08
Son güncelleme 01 Mart 2024 23:08
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yarın 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.29.179'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 0.228 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.306 saniye daha yavaş turlayan Mercedes pilotu George Russell üçüncülüğü elde etti.

Sezonun ilk yarışı, cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor. Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery