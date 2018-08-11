İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın Fransız orta sahası'nin babası, aynı zamanda menajeri olan Fidel N'Zonzi, oğlunun geleceği hakkında flaş sözler kullandı.Transferin gözde isimlerinden olan Steven N'Zonzi hakkında konuşan Fidel N'Zonzi, ''Roma ciddi bir opsiyon. Monchi harika bir profesyonel. Ne yapması gerektiğini iyi biliyor. N'Zonzi ile Barcelona'da ilgileniyordu ancak transfer için Roma önde gözüküyor. Bonservis değerinin 39 milyon euro olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu.Öte yandan İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesi, N'Zonzi'nin Sevilla yönetimine Roma'ya gitmek istediğini ve ayrılmak için izin aldığını iddia etti.