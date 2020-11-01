Barcelona'nın eski teknik direktörü Quique Setien, El Pais gazetesine verdiği röportajda Lionel Messi'yi anlattı.



"Görevi bıraktıktan sonra bir şeyi fark ettim. Ancak, beni de aşan şeyler vardı." diyerek sözlerine başlayan Setien, "Lionel Messi başkandan, yönetimden, oyunculardan, teknik direktörden daha yukarıda. Herkes Leo'ya çok büyük saygı duyuyor. Ancak, bir yandan da kulüp için en iyisini yapmaya da çalışmak gerekiyor. Barcelona için söylenen 'Bir kulüpten daha fazlası' sözü aslında Lionel Messi için geçerli." ifadelerini kullandı.



Setien, "Bence Messi gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Diğer muhteşem oyuncular da gerçekten 'muhteşem'di. Ancak, hiç kimse Messi kadar uzun süre boyunca zirvede kalamadı." yorumunu yaptı.



"BEN KİMİM Kİ MESSI'Yİ OYUNDAN ALACAĞIM"



İspanyol teknik adam, "Lionel Messi'ye teknik direktörlük yapmak çok güç. Ben kimim ki onu oyundan çıkarabileceğim? Bunu kabullendikten sonra onu değiştiremiyorsunuz zaten. Messi her zaman çok sakin biri ama düşüncelerini değişiremezsiniz. Yine de o sessizliğine rağmen Barcelona'da Messi'ye rağmen bir şey yapamazsınız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



