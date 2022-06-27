Serkan Kırıntılı, Ümraniyespor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.
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