Serhou Guirassy'den ayrılık kararı!

Serhou Guirassy, Stuttgart'tan ayrılma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu kararını Alman kulübüne de bildirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Serhou Guirassy'den ayrılık kararı!
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24 Haziran 2024 13:34
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Serhou Guirassy, takımdan ayrılma kararı aldı.

Sky'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcü futbolcu, bu kararını kulübe de bildirdi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Sözleşmesinde 17.5 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan golcü futbolcu ile Borussia Dortmund, Arsenal ve Milan gibi önemli ekipler bulunuyor.

PERFORMANSI

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 gol attı ve 3 asist yaptı.

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