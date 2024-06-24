Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Serhou Guirassy, takımdan ayrılma kararı aldı.



Sky'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcü futbolcu, bu kararını kulübe de bildirdi.



PEŞİNDEKİ TAKIMLAR



Sözleşmesinde 17.5 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan golcü futbolcu ile Borussia Dortmund, Arsenal ve Milan gibi önemli ekipler bulunuyor.



PERFORMANSI



Stuttgart'ta geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 gol attı ve 3 asist yaptı.





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