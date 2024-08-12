Serhat Gülpınar: 'Oyuncularımızın yüzde 50'si hazır değil'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ya 1-0 yeniden Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Puansız ayrıldık ama ligin başı. Daha tam hazır değiliz. İnşallah hazır olduğumuzda çok daha iyi skorlar, sonuçlar gelecektir." dedi.



Gülpınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi başlayamadıkları karşılaşmaya 15-20'inci dakikada ısındıklarını belirtti.



Takıma katılalı 20-25 gün olduğunu ifade eden Gülpınar, "Oyuncularımızın özelikle yüzde 50'si daha tam anlamıyla hazır değil. En hazır kadromuzla maça başlamak istedik. Bazı şeyler kolay olmuyor. Önümüzde bir süreç var. İnşallah bunu hem fiziksel anlamda daha da iyi bir şekilde geliştirerek, hem de oyunumuzun üstüne katarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Gülpınar, karşılaşmanın ikinci yarısında kendi sahalarına hapsettikleri rakiplerine 3-4 tane tehlike yaşattıklarını belirterek, "Oyunu rakip sahaya yıkabildik. Iğdırspor gerçekten iyi takım. Ligin iyi kadrolarından. Öyle bir takıma yüzde 100 hazır olmamamıza rağmen, kendi sahasına hapsedip, pozisyon bulabilmek bizim adımıza sevindirici. Gelişerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz var. Mevki eksiklerimiz var. Berabere bitebilirdi. Puansız ayrıldık ama ligin başı. Daha tam hazır değiliz. İnşallah hazır olduğumuzda çok daha iyi skorlar, sonuçlar gelecektir." ifadesini kullandı.



Gülpınar, daha iyi bir takım oluşturmak için 1-2 bölgeye daha transferler yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.





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