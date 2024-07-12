Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a ret

Galatasaray Yönetimi, Sergio Oliveira ile sözleşme fesih görüşmelerine devam ediyor. Portekizli futbolcu ise takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a ret
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12 Temmuz 2024 11:21
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Sergio Oliveira ile sözleşme fesih konusunda görüşmeler devam ediyor.

Okan Buruk'la geçen sezon problem yaşayan ve performans olarak ilk sezonunun çok gerisinde kalan Portekizli yıldız ise sarı-kırmızılıların taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

İki yıllık daha kontratı bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan Oliveira'yı kampa götüren Okan Buruk, oyuncunun son durumuna burada bakacak. Galatasaraylı idareciler bir yandan da Oliveira ile uzlaşma yolu arıyor. 

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