Sergi Roberto'ya talip çıktı!

Barcelona'nın yollarını ayırdığı Sergi Roberto ile Fiorentina ve Ajax'ın ilgilendiği belirtildi.

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Sergi Roberto'ya talip çıktı!
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12 Ağustos 2024 12:51
2006 yılında Barcelona altyapısına katılan Sergi Roberto, Katalan deviyle yollarını ayırdı.

Barcelona, 18 yıllık hizmeti sonrası İspanyol oyuncuyu teşekkür ederken, 32 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.

Fiorentina ve Ajax, tecrübeli orta saha oyuncusunu gündemine aldı.

Özellikle Ajax'ın, oyuncu satarak Sergi Roberto'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Barcelona'da 373 maça çıkan Roberto, 19 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

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