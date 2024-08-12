Sergi Roberto'ya talip çıktı!

2006 yılında Barcelona altyapısına katılan Sergi Roberto, Katalan deviyle yollarını ayırdı.
Barcelona, 18 yıllık hizmeti sonrası İspanyol oyuncuyu teşekkür ederken, 32 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.
Fiorentina ve Ajax, tecrübeli orta saha oyuncusunu gündemine aldı.
Özellikle Ajax'ın, oyuncu satarak Sergi Roberto'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Barcelona'da 373 maça çıkan Roberto, 19 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
Barcelona, 18 yıllık hizmeti sonrası İspanyol oyuncuyu teşekkür ederken, 32 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.
Fiorentina ve Ajax, tecrübeli orta saha oyuncusunu gündemine aldı.
Özellikle Ajax'ın, oyuncu satarak Sergi Roberto'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Barcelona'da 373 maça çıkan Roberto, 19 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
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