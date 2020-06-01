Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ile özel görüşme

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon takımda görev vermeyi düşündüğü sol bek Rıdvan Yılmaz ile bire bir görüşme yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ile özel görüşme
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01 Haziran 2020 11:48
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl faydalanmayı düşündüğü Rıdvan Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Usta hocanın 19 yaşındaki sol beke "Seneye senden mutlaka yararlanacağım, Kendine dikkat et ve çalışmalarını sürdür. Olabildiğince takımdaki büyükleri iyi izle ve bir şeyler öğren" dediği belirtildi.

19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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