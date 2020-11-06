Sergen Yalçın'dan golcülere özel program!

Yeni Malatyaspor maçının kazanılmasında başrolü oynayan Larin ile Beşiktaş'ın diğer golcüsü Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Gaziantep karşılaşması için hafta boyunca özel çalıştırıldı.



Sergen hocanın bu iki isme, farklı taktik idmanları ve gol vuruşları yaptırdığı belirtildi.



Hem Larin hem de Aboubakar'ın performanslarının teknik heyeti çok memnun ettiği bildirildi.



