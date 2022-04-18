Sergen Yalçın ve Galatasaray iddiaları için açıklama

Galatasaray'da gelecek sezon Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent ile yola devam etmemesi beklenirken, Sergen Yalçın iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Metin Öztürk ve Sergen Yalçın'a yakınlığıyla bilinen Sinan Engin açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY'I KABUL ETMEZ"



Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a imza atma ihtimalinin olmadığını söyleyen Sinan Engin "Sergen Yalçın, Galatasaray'ın teklifini kabul etmez." dedi.



"SERGEN YALÇIN LİSTEMDE YOK"



Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk ise "Sergen Yalçın listemde yok" açıklamasını yaptı.



"VALERIEN ISMAEL'DEN SONRA GELECEK"



Siyah-beyazlı takımda iki kupa kazanan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atan Sinan Engin "Valerien Ismael'den sonra Beşiktaş'ta göreve gelecek isim Sergen Yalçın'dır." ifadelerini kullandı.





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