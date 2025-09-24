24 Eylül
Sergen Yalçın: "Kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesinde takımının durumuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 

"EKSİKLER NORMAL, OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"

Yalçın, her iki takımda da eksikler bulunduğunu hatırlatarak, "Rakip de eksik, biz de eksiğiz. Daha önce oynanması gereken bir maç. Neden ertelendiğini de anlamadım. Ertelenecek bir maç değildi ama öyle karar verilmiş. Eksikler her zaman oluyor futbolda, normal şeyler. Oynayacak oyuncularımız var" dedi.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımının hazırlık sürecine değinen Yalçın, "Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Oyuncularımızı konsantre gördüm. Oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah bizim için iyi bir oyun olur. Çalışıyoruz, eksiklerimiz var, onları gidermeye çalışıyoruz. Bu periyot bizim için biraz sıkıntılı olabilir. Oyuncuların birlikte oynaması gerekiyor, onu henüz sağlayamıyoruz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

DEVRİM ŞAHİN 

Orta sahadaki oyuncu eksikliğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "O bölgede oyuncumuz yok. Rashica da, Ndidi de sakatlıktan çıktı. O yüzden kullanmak zorundayız. Devrim bizimle antrenman yapan genç bir oyuncu. Oyuncunun genci, yaşlısı yok. Umarım onun için de iyi bir hikayenin başlangıcı olur" sözleriyle gençlere şans vereceklerini açıkladı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.