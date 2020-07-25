Sergen Yalçın: 'Gökhan'a gitsin demedik'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Caner ve Gökhan hakkında da konuşan Yalçın, "Ben oyuncularımın hiçbirisinin gitmesinden yana değilim ama ekonomik şartlar bizi zorluyor! Gökhan mutluysa kalsın, Caner mutluysa var olan ekonomik şartlarla kalsın! Takımımızın yaş ortalaması yüksek, düşürmemiz lazım ama 15 tane genç oyuncu alıp oynatamayız! Beşiktaş'ın son 20 yılına baksınlar, ilk 11'de 19 yaşında iki tane altyapı çocuğunu oynatan kim var? Benden başka yok!" şeklinde konuştu.



Gökhan'a git dediniz mi?



Sergen Yalçın: "Biz Gökhan'a gitsin demedik. Mutluysa kalabilir, mutsuzsa gidebilir. Her futbolcunun yeri dolar. Biz de Beşiktaş'tan gittik, yerimiz doldu."



