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Sergen Yalçın'dan flaş Osimhen sözleri: "80 milyon gerçekçi değil"

Ekol TV'de konuşan Sergen Yalçın, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mayıs 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan flaş Osimhen sözleri: '80 milyon gerçekçi değil'
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"PREMİER LİG TAKIMLARI NİYE ALMIYOR?"

"Victor Osimhen'i neden Premier Lig takımları almıyor. Hiç düşündünüz mü?" diye sözlerine başlayan Sergen Yalçın, sonrasında Nijeryalı yıldızın maliyeti hakkında görüşlerini dile getirdi.

"OSIMHEN İYİ AMA 80 MİLYON EURO..."

Türk futbolu için Osimhen'in bonservis bedelinin yüksek olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın "Osimhen çok iyi oyuncu ama bu ligde 80 milyon euro gibi bir rakam gerçekçi değil! Evet, Osimhen alınmalı ama 80 milyon euro verilerek değil. Böyle bir ligde bu rakamlar hayal. Gerçekçi olalım." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ Mİ KAZANACAK?"

Sergen Yalçın ayrıca "Galatasaray Osimhen'i alıp Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanacak? Buna gerçekten inanıyor musunuz? Bu işler sadece transferle olmaz. Planlama, kadro derinliği, sistem… Hepsi bir bütün." dedi.


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