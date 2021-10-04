Serge Aurier, Villarreal'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'in yeni adresi belli oldu.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, İspanya Ligi takımlarından Villarreal ile sözleşme imzaladı.
Tarafların anlaşması halinde, sözleşmesinin uzatılma opsiyonunun bulunduğu açıklandı.
Öte yandan Serge Aurier'in Paris Saint Germain'den teknik direktörü Unai Emery ile Villarreal'de yeniden çalışma fırsatı yakaladğı için İspanyol ekibin seçtiği belirtildi.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, İspanya Ligi takımlarından Villarreal ile sözleşme imzaladı.
Tarafların anlaşması halinde, sözleşmesinin uzatılma opsiyonunun bulunduğu açıklandı.
Öte yandan Serge Aurier'in Paris Saint Germain'den teknik direktörü Unai Emery ile Villarreal'de yeniden çalışma fırsatı yakaladğı için İspanyol ekibin seçtiği belirtildi.