Serge Aurier, Villarreal'e transfer oldu

Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'in yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Serge Aurier, Villarreal'e transfer oldu
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04 Ekim 2021 18:08
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'in yeni adresi belli oldu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, İspanya Ligi takımlarından Villarreal ile sözleşme imzaladı.

Tarafların anlaşması halinde, sözleşmesinin uzatılma opsiyonunun bulunduğu açıklandı.

Öte yandan Serge Aurier'in Paris Saint Germain'den teknik direktörü Unai Emery ile Villarreal'de yeniden çalışma fırsatı yakaladğı için İspanyol ekibin seçtiği belirtildi.


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