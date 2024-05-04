Serdar Topraktepe'nin planı nakış gibi işledi

Rize karşılaşmasına ilk 11'de 4 değişiklikle çıkan Serdar Topraktepe; mücadelenin ilk anından sonuna kadar takımına baskı talimatı verdi. Yaptığı değişikliklerle hücum hattını dinamik tutan Topraktepe, Tüpraş Stadı'nda 3-2'lik skorla istediğini aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe'nin planı nakış gibi işledi
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04 Mayıs 2024 10:28
Süper Lig'in 35. haftasında dün akşam Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 90+7'inci dakikada bulduğu golle 3-2 yenmeyi başardı.

Kara Kartal, bu sonuçla üçüncülük koltuğu hedefini son karşılaşmalara taşımayı başardı. Bu skorla Kartal, salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'yle oynayacakları müsabaka öncesinde de moral depoladı.

TOPRAKTEPE'NİN PLANLARI TUTTU

Siyah-Beyazlılar'da Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin de planı tuttu. Maçın ilk bölümünde takımına baskılı bir görüntü sergileten Serdar Topraktepe, sürpriz bir golle geriye düşmelerine rağmen takımına prese devam etmesini söyledi ve Kartal, ilk yarıda beraberliği yakaladı.

İlk 45 dakikanın 1-1'lik skorla sona ermesinin ardından mücadelenin ikinci yarısında; Cenk Tosun ve Chamberlain gibi isimleri oyuna sokan Serdar Topraktepe, takıma hücumda hareket kazandırdı.

Beşiktaş, golü bulsa da Rize'nin ikinci sayısına engel olamadı ancak baskıya devam eden Kartal, 90+7'de zafere ulaştı. 

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