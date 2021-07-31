Serdar Dursun: 'Takımda çok iyi hava var'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, Greuther Fürth'e iki gol attığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Serdar Dursun karşılaşma sonrası "Yeni bir ülke, yeni bir takım. Alışma süreci var. Takımda iyi karşılandım. Takımda iyi hava var. Ben de gün geçtikçe daha çok adapte oluyorum. Hoca şans verdiği sürece kendimi göstermek istiyorum." dedi.



Açıklamalarına devam eden Serdar Dursun "Forvet oyuncusu için Türkiye'de gollerine bakılır. Hocanın benden istediklerini yapmaya çalışıyorum. Pres yapıyorum, koşuyorum. Takım arkadaşlarıma alışıyorum ve gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Tribünden geliyorum ve o taraftar için gol atmak çok güzel. Allah da yardım etti, bugün attım. İnşallah gollerimle daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.



