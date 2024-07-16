Serdar Aziz, adım adım Rizespor'a

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılmasına izin verilen 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile masaya oturarak büyük oranda anlaştı. Serdar Aziz, Rizespor ile 1+1 yıllık imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz, adım adım Rizespor'a
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16 Temmuz 2024 10:42
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 11:01
2024-25 sezonunda üst sıralarda yer almak ve adından söz ettirmek isteyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek ayrılan 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük oranda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Serdar Aziz'in bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, oyuncunun Rizespor'a transferine kolaylık sağlayacağı belirtiliyor. Maaş konusunda son detayların konuşulduğu Serdar Aziz ile 1+1 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varan yönetimin son pürüzlerin ardından oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirip imza attıracağı gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli takım ile toplamda 135 maça çıkan tecrübeli futbolcu 11 gol attı ve 6 da asist yaptı. 1.83 boyundaki stoperin mevcut güncel piyasa değeri 600 bin euro.

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