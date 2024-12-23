Serdal Adalı: 'Rengimiz beyaz, umudumuz beyaz!'

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçimde oy pusulasının beyaz olacağını duyurdu.
İşte Adalı'nın yaptığı açıklama:
İşte Adalı'nın yaptığı açıklama:
"RENGİMİZ BEYAZ!
UMUDUMUZ BEYAZ!
Değerli Beşiktaşlılar;
29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ olacak.
Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum."
UMUDUMUZ BEYAZ!
Değerli Beşiktaşlılar;
29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ olacak.
Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum."
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçimde oy pusulasının beyaz olacağını açıkladı. https://t.co/8bNJoq61bF
— Sporx (@sporx) December 23, 2024