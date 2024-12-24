Serdal Adalı'nın listesine giren 'feda' diyecek!

Adalı, kısa vadeli futbolcu maaşı ve bonservis taksit ödemelerini ilk etapta çözmek için kaynak yaratmak istiyor. Kulübün 15 Ocak'a kadar 15 milyon Euro'ya, 30 Mayıs'a da 50 milyon Euro ihtiyacı var.

Adalı, kalıcı gelir olarak düşündüğü yüksek kâr payı rimenkul projesi hayata geçene kadar mevcut borçların ödenmesi için kaynak arayışında. Yeni yönetim kurulu için parasal şart koyduğu listede sıkı çalışma esas alınacak.

Serdal Adalı yeni futbol planlamasını anlattı. Halk TV'ye çıkan başkan adayı, sportif direktör kavramının Türkiye'de oturmadığını belirterek bu süreçte "scouting" sisteminin başında hem kadro mühendisliği hem de genç oyuncu gelişimi için profesyonel isimlerle çalışacaklarını söyledi.

Adalı'nın kısa vadede kulübün yaklaşık 15 milyon Euro temin etmesi, Mayıs ayına kadar ise toplam 30 milyon Euro'ya ulaşması gerektiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle gençlere yatırım yapılacağı ve altyapıdan yeteneklerin A takıma kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Adalı'nın yönetiminde yer alacak iş insanlarının bir kısmı netleşti. Listeye girecek kişilerin belirli projelerde aktif rol alacakları öğrenildi.

Adalı'nın teknik direktör konusunda Sergen Yalçın'a sıcak baktığı, ayrıca diğer adaylarla da temas hâlinde olduğu belirtiliyor.



