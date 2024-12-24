Serdal Adalı'nın listesine giren 'feda' diyecek!

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kuruluna girmek isteyen isimler için şart koştu.

, Fotoğraf; X.com
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Serdal Adalı'nın listesine giren 'feda' diyecek!
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24 Aralık 2024 09:54
Beşiktaş'ta kritik genel kurula beş gün kaldı. Başkan adayları, ekiplerine son dokunuşları yapmak için yoğun mesai harcarken Serdal Adalı'nın yönetim kadrosuna girecek kişilerden özveri talep ettiği belirtildi.

Adalı, kısa vadeli futbolcu maaşı ve bonservis taksit ödemelerini ilk etapta çözmek için kaynak yaratmak istiyor. Kulübün 15 Ocak'a kadar 15 milyon Euro'ya, 30 Mayıs'a da 50 milyon Euro ihtiyacı var.

KISA VADE HAMLESİ

Adalı, kalıcı gelir olarak düşündüğü yüksek kâr payı rimenkul projesi hayata geçene kadar mevcut borçların ödenmesi için kaynak arayışında. Yeni yönetim kurulu için parasal şart koyduğu listede sıkı çalışma esas alınacak.

FUTBOLA YENİ PLANLAMA GETİRECEK

Serdal Adalı yeni futbol planlamasını anlattı. Halk TV'ye çıkan başkan adayı, sportif direktör kavramının Türkiye'de oturmadığını belirterek bu süreçte "scouting" sisteminin başında hem kadro mühendisliği hem de genç oyuncu gelişimi için profesyonel isimlerle çalışacaklarını söyledi.

Adalı'nın kısa vadede kulübün yaklaşık 15 milyon Euro temin etmesi, Mayıs ayına kadar ise toplam 30 milyon Euro'ya ulaşması gerektiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle gençlere yatırım yapılacağı ve altyapıdan yeteneklerin A takıma kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

YÖNETİMDE YER ALACAKLAR BELİRLENDİ

Adalı'nın yönetiminde yer alacak iş insanlarının bir kısmı netleşti. Listeye girecek kişilerin belirli projelerde aktif rol alacakları öğrenildi.

SERGEN YALÇIN İLE TEMAS HALİNDE

Adalı'nın teknik direktör konusunda Sergen Yalçın'a sıcak baktığı, ayrıca diğer adaylarla da temas hâlinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Nefes
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