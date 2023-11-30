Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz'

Beşiktaş'ın Başkan adaylarından Serdal Adalı, Club Brugge karşısında alınan farklı yenilgi sonrası açıklama yaptı.
Adalı yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı bir daha asla böyle görmeyeceksiniz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.
Serdal Adalı, 3 Aralık pazar günü Hasan Arat karşısında Beşiktaş Başkanlığı için yarışacak.
Adalı yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı bir daha asla böyle görmeyeceksiniz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.
Serdal Adalı, 3 Aralık pazar günü Hasan Arat karşısında Beşiktaş Başkanlığı için yarışacak.
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