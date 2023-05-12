Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 23 madalya

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te 7 Mayıs'ta başlayan organizasyona Türkiye 4'ü kadın 10 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda, milli sporcular, 6 kez İstiklal Marşı okutma başarısını gösterdi. Milliler,ayrıca 8 gümüş ile 9 bronz madalya kazandı.



Organizasyonda madalya kazanan sporcular madalya şöyle:



Altın madalya:



- Genç Kadınlar:



- Adasu Ramazanoğlu (Speed Apnea 2x50 disiplini)



- Adasu Ramazanoğlu (4x50 Endurance disiplini)



- Toprak Toprak (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)



- Alya Akar (STA-Statik Apnea disiplini)



- Genç Erkekler:



- Baran İşçan (Speed Apnea 2x50 disiplini)



- Nida Bulut (STA-Statik Apnea disiplini)



Gümüş madalya:



- Genç Kadınlar:



- Alya Akar (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)



- Toprak Toprak (STA-Statik Apnea disiplini)



- Adasu Ramazanoğlu (DYN Dinamik Apnea disiplini)



- Genç Erkekler:



- Nida Bulut (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)



- Baran İşcan (4x50 Endurance disiplini)



- Nida Bulut (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)



- Baran İşcan (8x50 Endurance disiplini)



- Baran İşcan (DYN Dinamik Apnea disiplini)



Bronz madalya:



- Genç Kadınlar:



- Toprak Toprak (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)



- Toprak Toprak (DYN Dinamik Apnea disiplini)



- Alya Akar (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)



- Genç Erkekler:



-Renan Yaman (Speed Apnea 2x50 disiplini)



-Renan Yaman (4x50 Endurance disiplini)



- Baran İşcan (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)



- Renan Yaman (8x50 Endurance disiplini)



- Nida Bulut (DYN Dinamik Apnea disiplini)



Büyük Erkekler:



-Derin Toparlak (8x50 Endurance disiplini)



