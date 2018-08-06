Şenol Güneş'ten Pepe kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi'nde LASK ile oynanacak maç öncesinde savunma konusunda kararını verdi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin Lask ile perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in bu maçta Pepe ile Fatih Aksoy'u ilk onbirde birlikte oynatması bekleniyor.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin Lask ile perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in bu maçta Pepe ile Fatih Aksoy'u ilk onbirde birlikte oynatması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın