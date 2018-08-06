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Şenol Güneş'ten Pepe kararı

Şenol Güneş, Avrupa Ligi'ndeki LASK maçı öncesinde savunmada kimleri oynatacağına karar verdi.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'ten Pepe kararı
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06 Ağustos 2018 04:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi'nde LASK ile oynanacak maç öncesinde  savunma konusunda kararını verdi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin Lask ile perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in bu maçta Pepe ile Fatih Aksoy'u ilk onbirde birlikte oynatması bekleniyor.

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