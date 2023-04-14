Şenol Güneş, Trabzon'da iki isme güveniyor

Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'a olan güvenini dile getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Şenol Güneş, Trabzon'da iki isme güveniyor
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14 Nisan 2023 09:53
Trabzon hazırlıkları sürerken bu doğrultuda Şenol Güneş'in öğrencilerinden, iki yıldız sergiledikleri performanslar ile ön plana çıkıyor. Son dönemde uçuşa geçen Vincent Aboubakar, son 5 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.

REDMOND PARLIYOR

Nathan Redmond ise son 3 maçta 3 gol ve 3 asistile takımın parlayan isimlerinden biri oldu. Özellikle idmanlarda da parmak ısırtan görüntüsü ile dikkat çeken ikili, Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede de takımın en büyük kozu olacak.

REDMOND, GHEZZAL'LA ATAKLARI YÖNETECEK

Özellikle Güneş, Redmond'un zorlu mücadelede Rachid Ghezzal ile birlikte takımın ataklarını yönetmesi ve hücumda organizasyonu sağlamasını istiyor. Formunun zirvesinde olan Aboubakar ve Redmond, teknik ekibin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar.



 
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