Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının kendileri açısından birçok konuda önemli olduğunu, ligde kırılma yaşanmaması için bu müsabakadan mutlak üç puan çıkarmaları gerekli olduğunu vurguladı.
Oynadıkları 4 lig maçındaki kayıplarının 5 olduğunu dile getiren Güneş, özellikle hücum bölgesindeki ileri uç oyuncularının dikkatini çekti. Sezon başından bu yana özellikle ligdeki gol kısırlığını gidermek için çareler arayan siyah-beyazlıların teknik patronu, forvetlerden hızlı oyun ve tempo istedi. Trabzonspor karşısındaki ağır futboldan dersler çıkaran Beşiktaş Teknik Direktörü'nün, rakip direnişi kırma adına pres ve baskın futbolun sorunları gidermede çözüm olacağına inanıyor.
Gol atmanın yanında, savunma zaaflarında da sıkıntıyı en aza indirmenin derdinde olan siyah-beyazlı teknik adam, ön tarafta baskı oluşturarak, "Savunma önden başlar" prensibiyle hareket ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü'nün dikkat ettiği diğer konu; Kayserispor karşılaşmasının bir kırılma maçı olmaması... Trabzonspor yenilgisinin ardından bugünkü müsabakada da kötü bir durum yaşanması, siyah-beyazlıları krize sokabilecek. Bunun önüne geçmek isteyen Şenol Güneş, öğrencilere de maçın önemini anlattı. Rakibin şu an ligde namağlup olmasını da hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, hemen ardından oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının da çok zor olduğunu anlattı.
Oynadıkları 4 lig maçındaki kayıplarının 5 olduğunu dile getiren Güneş, özellikle hücum bölgesindeki ileri uç oyuncularının dikkatini çekti. Sezon başından bu yana özellikle ligdeki gol kısırlığını gidermek için çareler arayan siyah-beyazlıların teknik patronu, forvetlerden hızlı oyun ve tempo istedi. Trabzonspor karşısındaki ağır futboldan dersler çıkaran Beşiktaş Teknik Direktörü'nün, rakip direnişi kırma adına pres ve baskın futbolun sorunları gidermede çözüm olacağına inanıyor.
Gol atmanın yanında, savunma zaaflarında da sıkıntıyı en aza indirmenin derdinde olan siyah-beyazlı teknik adam, ön tarafta baskı oluşturarak, "Savunma önden başlar" prensibiyle hareket ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü'nün dikkat ettiği diğer konu; Kayserispor karşılaşmasının bir kırılma maçı olmaması... Trabzonspor yenilgisinin ardından bugünkü müsabakada da kötü bir durum yaşanması, siyah-beyazlıları krize sokabilecek. Bunun önüne geçmek isteyen Şenol Güneş, öğrencilere de maçın önemini anlattı. Rakibin şu an ligde namağlup olmasını da hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, hemen ardından oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının da çok zor olduğunu anlattı.