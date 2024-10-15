Konyaspor maçında ilk 11'de olan ve mücadeleye çok da iyi başlayan Ozan Tufan, ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Tedavi süreci tamamlanan ve milli arada takımla çalışan tecrübeli orta saha oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in orta sahada en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
Eski öğrencisiyle Trabzonspor'da tekrar buluşan Güneş, Başakşehir karşılaşmasında 8 numara pozisyonunda Ozan'ı görevlendirmeyi düşünüyor. Şenol hoca, yıldız futbolcudan etkileyici bir performans sergilemesini bekliyor.
Şenol Güneş'in Ozan Tufan planı!
Şenol Güneş, sakatlıktan dönen Ozan Tufan'ı Başakşehir karşısında ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Detaylar!
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15 Ekim 2024 10:56
Konyaspor maçında ilk 11'de olan ve mücadeleye çok da iyi başlayan Ozan Tufan, ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Trabzonspor
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