Semih Kılıçsoy: 'İdolüm Agüero'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor galibiyetini değerlendirdi.
Semih Kılıçsoy, "Buraya kazanmaya gelmiştik, ihtiyacımız vardı. Çok şükür kazandık, ben de takımıma goller ve asistle katkıda bulundum. Çok mutluyum." dedi.
Genç futbolcu, sözlerine, "Oynadıkça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum inşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmak zorundayım." diye devam etti.
Semih Kılıçsoy, "İdolün kim?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Agüero." cevabını verdi.
Semih Kılıçsoy, "Buraya kazanmaya gelmiştik, ihtiyacımız vardı. Çok şükür kazandık, ben de takımıma goller ve asistle katkıda bulundum. Çok mutluyum." dedi.
Genç futbolcu, sözlerine, "Oynadıkça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum inşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmak zorundayım." diye devam etti.
Semih Kılıçsoy, "İdolün kim?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Agüero." cevabını verdi.
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