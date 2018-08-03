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Selçuk İnan yeniden doğdu

Hazırlık kampı dönemini çok iyi geçiren ve hazırlık maçlarında da fizik olarak hazır bir görüntü çizen Selçuk İnan, yeni sezona hazır...

Kaynak: Haberturk
Selçuk İnan yeniden doğdu
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03 Ağustos 2018 04:44
Galatasaray'da Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçtiği sürece kadar performansı oldukça çok tartışılan ve de taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Selçuk İnan, adeta ikinci baharını yaşıyor...

Terim ile birlikte grafiğini yukarı çekmeye başlayan, geçen sezonun ikinci yarısından sonra fiziksel kapasitesi yettiği ölçüde takıma katkı sağlayan Selçuk İnan, bu sezon formayı kolay kolay kaptırmayacak bir görüntü çiziyor... Özellikle hazırlık kampında çok çalışıp fiziksel kapasitesini son yıllarda olmadığı kadar yükseğe çeken deneyimli futbolcunun, orta sahada Fernando ile birlikte direkt oynaması bekleniyor...

"FORMAYI ALIP BIRAKMAYACAĞIM"

Geçen sezonun ikinci yarısının yıldızı Ryan Donk ile kıyasıya bir forma yarışına girecek olan ve an itibarı ile bir adım önde gözüken Selçuk İnan'ın da yakın arkadaşları ile yaptığı konuşmalarda, "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdim... Hocamın da bana olan güvenini biliyorum. Formayı alıp bir daha bırakmayacağım. Galatasaray benim için çok önemli. Son dönemimde elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum. Her zaman çok çalışıp, eski günlerimi izlettireceğim" dediği öğrenildi.

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