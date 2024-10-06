Selçuk İnan: 'Penaltı çok ağır! Hakemler, beni korkutuyor'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan, "Öncelikle Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar. Bugün yorgun geldiler. Çok iyi takıma karşı 1 puan aldık. Maçı kazanabilirdik. Baştan sona kazanmak için oynadık. Çok mutluyum bu yüzden." dedi.



"ÜZÜLDÜM AMA 1 PUAN DA ÖNEMLİ"



Genç teknik adam, "İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Yeni bir takımız, maçtan maça, günden güne gelişiyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladık. Doğru baskılarla, doğru duruşla, merkezi kapatmayı çalıştık. Merkezde hareketli oyuncuları var. Bu tür oyuncuları savunmak ve akabinde hücuma çıkmak kolay değil. Fazlasıyla pozisyona girdik. Üzüldüm ama son dakikalarda da olsa Beşiktaş'a karşı 1 puan almak önemliydi." ifadelerini kullandı.



"ALLAH'IN İZNİYLE, ALNIMIZIN AKIYLA..."



Takımının durumunu değerlendiren Selçuk İnan, "Yeni bir takımız. İyi oyuncularımız var ama 5 ayda sadece 2 maç yapmış 4-5 oyuncumuz var. Onlar için her hafta maça çıkmak kolay olmuyor. Çok kolay değil adapte olmaları, mücadele etmeleri. Gün geçtikçe gelişim göstermeleri, takıma dahil olmaları, sahiplenmeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Yeni takımla normal bir oyun yapısını sergilemek kolay değil. Oyuncular özveriyle çalışıyor. Ligin henüz başındayız. Zor fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla buraları geçtik. Yukarılara doğru tırmanacağız." açıklamasını yaptı.



"BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANABİLİRDİK"



Maça kazanmak istediklerini belli ettirerek başladıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:



"Pozisyonlara girerek başladık. Maça tam düşündüğümüz gibi başladık. Tabi Beşiktaş'ın artılarını eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, bir geçiş oyununa döndü, en nihayetinde toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş'ın önemli oyuncuları var. Onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabileceklerinin farkındaydık. Çok iyi mücadele etti takım, bu yüzden mutluyum. Onları tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Kazanmak istediklerini belli ettirdiler. Yeni bir takımız, işimiz kolay değil ama oyuncularımızın bu kadar çabuk sürede gelişim göstermesi takımı sahiplenmesi beni ayrıca mutlu etti. Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. En nihayetinde son dakikada da olsa 1 puan almak ve buranın zor bir deplasman olduğunu rakiplere hissettirmek benim için önemliydi."



"PENALTI ÇOK AĞIR! HAKEMLER ENDİŞELENDİRİYOR"



Selçuk İnan, penaltı kararıyla ilgili de şunları söyledi:



"Çok ağır karardı. Uzun zamandır bu kadar basit penaltılar olmuyordu ama ne hikmetse bu sene bu tür penaltılar belki de takımına, zamanına göre verilmeye başlandı. Bu beni endişelendiriyor. Hakemlerimizle ilgili kötü şeyler söylemek hiç istemem, genç hakemler. Futbol Federasyonu da onların arkasında durmaya çalışıyor, yeni hakemler kazanmaya çalışıyor. Bunun ucunu kaçırmamak lazım, fazla baskının da bu tür hakemleri geriye götüreceğine inananlardanım. Bu tür hakemlere sürekli maç vermek iyi bir şey bir yandan diğer taraftan genelde yapmış olduğu hatalar ve tecrübesizlikler, bizim gibi takımların aleyhine oluyor. Bu da bizi biraz üzüyor. Kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Sivas maçında da bu hakem vardı, ufak bir serzeniştim olmuştu. Nedense takdir hakları rakiplerden yana oluyor. Genç hakem umarım ilerde başarılı olur ama bugün vermiş olduğu penaltı bize verdiği sarı kartlar çabucak çaldığı fauller bizi biraz oyundan düşürdü. Açıkçası penaltı olmadığını düşünüyorum."



