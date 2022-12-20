Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazandı.



Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan ilk maçından mağlubiyetle ayrılmasının yanı sıra kupadan elenmelerinin üzüntüsünü yaşadı. Selçuk İnan, maçın son bölümünde beraberlik golü bulabilmek adına Ryan Donk'u ileri gönderdi ama sonuç alamadı.



Ümraniyespor'a turu getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü Yunus Mallı'dan geldi.



Bu sonuçla Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR



24. dakikada Hadergjonaj'ın uzaktan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun kaleye girmesine izin vermedi.



58. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda top ceza sahası içinde Graovac'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.



59. dakikada penaltı atışını kullanan Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



71. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



86. dakikada Ümraniyespor skoru 2-0 yaptı. Gheorghe sağdan ceza sahasına girerek topu yerden içeri çevirdi. Donk'a çarpıp havalanan meşin yuvarlağı Metehan Mimaroğlu çizgi üzerinde filelerle buluşturdu: 0-2.



88. Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Yunus Mallı, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.



89. dakikada Graovac'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topu Donk göğsüyle Ali Sühan Demirel'e indirirken, bu oyuncunun sol çaprazdan şutunta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Kalan bölümde başka gol olmadı ve HangiKredi Ümraniyespor maçtan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta (Dk. 82 Ali Sühan Demirel), Fall, Tirpan, Celina (Dk. 61 Yunus Mallı), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Ben Ouanes), Hajradinovic (Dk. 82 Eysseric), Bahoken (Dk. 67 Koita)



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Gheorghe, Mustafa Eser, Allyson (Dk. 46 Sackey), Lenjani (Dk. 85 Onur Atasayar), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 71 Geraldo), Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb (Dk. 70 Umut Nayir)



Goller: Dk. 59 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Yunus Mallı (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 58 Graovac, Dk. 81 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 87 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)





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