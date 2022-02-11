Selçuk Çakmaklı, hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin efsane futbolcularından biri olan Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk Çakmaklı, hayatını kaybetti
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11 Şubat 2022 15:49
Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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