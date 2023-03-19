Sedat Ağçay: 'Sivasspor daha çok istedi, kazandı'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Ağçay, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekip karşısında zor bir karşılaşma olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.



Zemin anlamında saha şartlarının da takımını biraz yorduğunu vurgulayan Ağçay, "Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu. Sivasspor bizden daha çok istedi bu maçı ve kazandı. Ankaragücü olarak artık bir hafta yenip, iki hafta yenilip, bir hafta berabere kalma sürecini atlatmamız lazım. Ankaragücü güçlü bir takım ve güçlü bir camia. Ayakta kalmasını bilen camialardan biri." dedi.



Ağçay, gelgitlerin olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Üzerimize düşen hatayı ve suçu alacağız, herkes de üzerine düşeni alacak ama bugün isteyenin aldığı bir maç oldu. Üzüldüğümüz ayrı bir nokta ise Ankara'dan buraya gelen taraftarlarımız var, mutlu dönmelerini isterdik ama bunu yaşatamadık onlara, bunun için de çok üzgünüz, onlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.





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