Scholes'ten Pogba'ya yine eleştiri: 'Aptalca şeyler yapmaya devam edecek'

Manchester United efsanelerinden'un,eleştirisi devam ediyor.Daha önce, '' diyen Scholes, bu kez Pogba'nın 35 yaşına da gelse de yaptığı saçmalıklara devam edeceğini söyledi.İngiliz futbol adamı, "Pogba'nın sürekli yakından takip edilmesi lazım. Yanında deneyimli ve Pogba'nın tamamen saygı duyduğu birisi olmalı." dedi.Fransız yıldızın artık tecrübeli bir futbolcu olduğunu söyleyen Scholes, "Kaç yaşında, 28. Bir futbolcu için gerçekten tecrübeli bir yaş ama 35 yaşında da aynı şekilde olacak futbolculardan biri. Aptalca şeyler yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Pogba'nın en önemli probleminin konsantrasyon olduğunu söyleyen 46 yaşındaki futbol insanı, "Juventus'ta oynadığı zaman, mükemmeldi ve sözleşme imzaladık. Orada yanında Pirlo, Buffon, Chiellini, Bonucci gibi çok tecrübeli futbolcular ve agresif bir antrenörü vardı. 35 yaşına kadar yanında bu tarz şeylerin olması lazım" şeklinde konuştu.