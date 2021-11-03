Scholes'ten Pogba'ya yine eleştiri: "Aptalca şeyler yapmaya devam edecek"

Paul Scholes, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba için sert açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Scholes'ten Pogba'ya yine eleştiri: 'Aptalca şeyler yapmaya devam edecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2021 13:52
Manchester United efsanelerinden Paul Scholes'un, Paul Pogba eleştirisi devam ediyor.

Daha önce, 'Fransız yıldız oynamazsa Manchester United bir şey kaybetmez' diyen Scholes, bu kez Pogba'nın 35 yaşına da gelse de yaptığı saçmalıklara devam edeceğini söyledi.

"APTALCA ŞEYLER YAPMAYA DEVAM EDECEK"

İngiliz futbol adamı, "Pogba'nın sürekli yakından takip edilmesi lazım. Yanında deneyimli ve Pogba'nın tamamen saygı duyduğu birisi olmalı." dedi.

Fransız yıldızın artık tecrübeli bir futbolcu olduğunu söyleyen Scholes, "Kaç yaşında, 28. Bir futbolcu için gerçekten tecrübeli bir yaş ama 35 yaşında da aynı şekilde olacak futbolculardan biri. Aptalca şeyler yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'TA MÜKEMMELDİ"

Pogba'nın en önemli probleminin konsantrasyon olduğunu söyleyen 46 yaşındaki futbol insanı, "Juventus'ta oynadığı zaman, mükemmeldi ve sözleşme imzaladık. Orada yanında Pirlo, Buffon, Chiellini, Bonucci gibi çok tecrübeli futbolcular ve agresif bir antrenörü vardı. 35 yaşına kadar yanında bu tarz şeylerin olması lazım" şeklinde konuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.