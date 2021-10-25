Paul Scholes'ten Paul Pogba'ya sert eleştiri!

"OYNAMASA MANCHESTER UNITED KAYBETMEZ"

'ın efsane isimlerinden, Liverpool maçında 14 dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan'yı eleştirdi.Fransız yıldızın Liverpool maçındaki oyununa değinen Scholes, "İkinci yarının başında oyuna giriyor. Ne kadar iyi bir orta saha olduğunu göstermeye çalışıyor ancak sonra rakibe bir gol şansı veriyor" dedi.Pogba'nın oyuna girdikten 14 dakika sonra kırmızı kart görmesini yorumlayan İngiliz futbol adamı, "Saçma bir hareketle kırmızı kart gördü. Merak ediyorum; Solskjaer teknik direktör olarak devam ederse, Pogba'nın yeniden forma giydiğini görebilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.Pogba'nın son zamanlarda kaosa neden olduğunu söyleyen Scholes, "Herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Bütün teknik adamlar ona güveniyor ve eski günlerine dönmesini istiyorlar ancak o tüm bunları görmüyor. Yeni sözleşme imzalamadı ve kulüpten neredeyse bir fidye istedi ve sonra çıkıp böyle bir hareket yaptı" şeklinde konuştu.Yaşananların teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bir suçu olmadığını söyleyen 46 yaşındaki futbol insanı, "" açıklamasında bulundu.28 yaşındaki yıldıza çok fazla şans verildiğini söyleyen Scholes, "İstiktar eksikliği olduğunu söylüyor ama bence yaptıkları disiplinsizlik. Takım arkadaşlarına ve hocasına saygısızlık yaptı" dedi.