Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti

Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında Sarıyer, Muğlaspor'u penaltı atışlarıyla eledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sarıyer kupada Muğlaspor'u penaltılarla geçti
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09 Ekim 2024 18:03
Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, evinde 2'nci Lig temsilcisi Sarıyer'e normal süresi 2-2, uzatmaları 4-4 biten maçta seri penaltılarla mağlup olarak havlu attı. 

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor 6'ncı dakikada Oğuzhan Sertakan'la öne geçti. Sarıyer, 30 ve 45+27nci dakikada Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle üstünlüğü yakaladı. Ev sahibinde Serhat Enes, 90+9'uncu dakikada ağları sarsıp maçı 2-2'yle uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Muğlaspor 91'de Furkan Demir, 104'üncü dakikada penaltıdan Savaş Yılmaz'la goller bulurken, Sarıyer ise 94'üncü dakikada Taha Dönmez ve 105+2'de Mertan Caner Öztürk'le skoru 4-4'e getirdi. Seri penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Sarıyer turu geçen taraf oldu.
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