Sarah Kelly: "Ronaldo, otizmli bir çocuğa saldırdı"

Cristiano Ronaldo'nun Everton karşılaşmasında telefonunu kırdığı Jake Harding annesi Sarah Kelly açıklamada bulundu. Kelly, oğlunun otizm ve dispraksi hastası olduğunu kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sarah Kelly: 'Ronaldo, otizmli bir çocuğa saldırdı'
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10 Nisan 2022 17:14
Manchester United'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun, Everton taraftarı Jake Harding'in telefonu kırdığı olayın yankıları devam ediyor.

Premier Lig'deki Everton-Manchester United karşılaşmasında yaşanan olayın ardından bu kez Jake Harding annesi Sarah Kelly açıklamalarda bulundu.

"BUNU KONUŞTUĞUMA İNANAMIYORUM"

Kelly, "Oğlum, alt tribüne giden Manchester United oyuncularını çekiyordu. Sonra telefonu kapattı çünkü Ronaldo tozluğunu çıkardığında, sol bacağında kan gördü. Jake, ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi ve hiçbir şey söylemedi. Ronaldo korkunç bir ruh hali ile telefonu oğlumun elinden aldı. Jake'teki morluk bize temas olduğunu gösteriyor. Bunu konuştuğuma inanamıyorum!" sözlerini kullandı.

"O ANLAR, HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Oğlunun çok üzgün olduğunu belirten anne Sarah Kelly, "Jake, otizm ve dispraksi hastası. Gittiği ilk futbol maçıydı. O birkaç saniyeye kadar harika bir gün geçirdik. O anlar, her şeyi mahvetti" dedi.

"FUTBOLCUNUN SALDIRISINA UĞRAYAN OTİZMLİ ÇOCUK"

Sarah Kelly, son olarak, "Ronaldo, bir idol. Everton'dan değil ama önemli bir futbolcu. Oğlum, sürekli, "Ronaldo, buraya gelecek" diyordu. Jake, telefonun onun yüzüne karşı sallıyor olsaydı, anlayabilirdim ama durum böyle değil. Sadece yarayı görmek istedi. Bir futbolcunun saldırısına uğrayan otizmli bir çocuk. Bir anne olarak benim görüşüm böyle" diye konuştu.

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