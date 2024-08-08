Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı

Şanlıurfaspor, Tuzlaspor'dan defans oyuncusu Mehmet Coşkun'u transfer ederek sol bek pozisyonunu güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Mehmet Coşkun'u renklerine bağladı
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08 Ağustos 2024 13:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Coşkun'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tuzlaspor'dan sol bek Mehmet Coşkun ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.

 
 
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