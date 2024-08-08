Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Coşkun'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tuzlaspor'dan sol bek Mehmet Coşkun ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tuzlaspor'dan sol bek Mehmet Coşkun ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Mehmet Giray Küçük ve başkan vekilimiz Muharrem Aydın katıldı." ifadesi kullanıldı.
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