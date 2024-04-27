Şanlıurfaspor için kritik maç: Eyüpspor

Şanlıurfaspor, 1. Lig'de pazar günü lider Eyüpspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor için kritik maç: Eyüpspor
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27 Nisan 2024 14:22
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında pazar günü sahasında lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ise 69 puanla liderliğini sürdürüyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

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