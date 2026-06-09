San Antonio, MSG'de finallere tutundu!

Madison Square Garden'da şampiyonluk kutlamayı hayal eden Knicks, Spurs'ün 115-111'lik galibiyetiyle sarsıldı.

calendar 09 Haziran 2026 08:39
San Antonio, MSG'de finallere tutundu!
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NBA final serisi 3. maçında New York Knicks ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Spurs, 115-111'lik skorla kazandı.

Spurs'te Victor Wembanyama, 32 saı 8 ribaund 6 asistlik performansıyla galibiyeti getiren isim oldu. Stephon Castle 23 sayı, Dylan Harper 13 sayı 9 ribaund 4 asist, Julian Champagnie ve De'Aaron Fox 12'şer sayı ile galibiyete katkı sağladı.

New York'ta Jalen Brunson 32 sayı, OG Anunoby 28 sayı, Josh Hart 16 sayı 9 ribaund, Karl Anthony Towns ise 11 sayı 8 ribuand ile oynadı.

İlk 2 maçı evinde kaybettikten sonra MSG'de kazanan Spurs, seriyi 2-1'e getirdi.

İki takım arasındaki 4. maç, yine MSG'de çarşambayı perşembeye bağlayan gece TSİ 03.30'da oynanacak.

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