San Antonio, MSG'de finallere tutundu!

NBA final serisi 3. maçında New York Knicks ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Spurs, 115-111'lik skorla kazandı.



Spurs'te Victor Wembanyama, 32 saı 8 ribaund 6 asistlik performansıyla galibiyeti getiren isim oldu. Stephon Castle 23 sayı, Dylan Harper 13 sayı 9 ribaund 4 asist, Julian Champagnie ve De'Aaron Fox 12'şer sayı ile galibiyete katkı sağladı.



New York'ta Jalen Brunson 32 sayı, OG Anunoby 28 sayı, Josh Hart 16 sayı 9 ribaund, Karl Anthony Towns ise 11 sayı 8 ribuand ile oynadı.



İlk 2 maçı evinde kaybettikten sonra MSG'de kazanan Spurs, seriyi 2-1'e getirdi.



İki takım arasındaki 4. maç, yine MSG'de çarşambayı perşembeye bağlayan gece TSİ 03.30'da oynanacak.



