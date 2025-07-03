Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou kente geldi

Kongolu orta saha Antoine Makoumbou, Samsunspor'a 4 yıllık imza attıktan sonra coşkulu taraftarlar tarafından Samsun'da karşılandı.

calendar 03 Temmuz 2025 22:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou kente geldi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsun'a geldi.

Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Makoumbou, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile taraftarlar tarafından karşılandı.

Kırmızı-beyazlı takım formalarını imzalayan Makoumbou, taraftarlarla tezahürat yaptı.

Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf da çektiren Antoine Makoumbou, daha sonra havalimanından ayrıldı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giymişti.

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