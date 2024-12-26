Samsunspor Taraftar Grupları ile emniyet bir araya geldi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı olan Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili Başkomiser Yasin Yılmaz ile Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının gerçekleştirdiği ziyarette Samsunspor 'un tüm taraftar gruplarının başkanları ve tribün liderleri hazır bulundu. FİKİR PAYLAŞIMLARINDA BULUNULDU



Ziyarette, Samsunspor'un 4 Ocak 2025 Cumartesi günü kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı öncesi fikir paylaşımlarında bulunuldu.



"HASSASİYETİMİZİ DİLE GETİRDİK"



Samsunspor Taraftar Grupları, ziyaret karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Samsunspor Taraftar Gruplarını ziyaret eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili Başkomiser Yasin Yılmaz ile aynı müdürlükte görevli polis memurlarına teşekkür ediyoruz. Samsunsporumuzun 4 Ocak'ta gerçekleştireceği Trabzonspor maçı öncesi bilgi paylaşımında ve fikir alışverişinde bulunduk. Stadyumun içinde ve dışında herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması, küfür ve hakaret içeren tezahüratların olmaması konusunda hassasiyetimizi dile getirdik" denildi. (Kaynak: Samsun Gazetesi)



