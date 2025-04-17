Samsunspor: 'Galatasaray maçı hakemi, kafamızda soru işareti yarattı'

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde basına açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in 31'nci haftasında evlerinde oynadıkları Galatasaray karşılaşması hakkında konuşan Veysel Bilen, "Evimizde Galatasaray'la oynadığımız maçı ne yazık ki kaybettik.



Hafta boyunca takımımız iyi çalıştı ancak uzun süredir bizimle birlikte olan ve takımın lokomotif oyuncuları arasında yer alan üç futbolcumuzun sakatlığı, transfer yasağı nedeniyle dar bir kadroyla mücadele etmemiz, oyun düzenimizi etkiledi.



Ancak şunu da açık yüreklilikle söylemeliyim ki, karşımızda Süper Lig'in lideri ve bu sezon yalnızca bir maç kaybetmiş, şampiyonluğun güçlü adaylarından biri vardı. Bu nedenle moral bozmaya gerek yok. Önümüze bakacağız" diye konuştu.



''BU ALGIYA ASLA KATILMIYORUZ'



Samsunspor'da oluşan puan kayıpları ve Galatasaray maçında yaşanan hakem olayları hakkında konuşan Başkan Vekili Bilen, "Son haftalarda alınamayan puanlar ve yaşanan mağlubiyetler nedeniyle 'Samsunspor hedeften uzaklaştı' gibi bir algı oluşmuş olabilir. Buna katılmıyoruz. Evet, oyun tempomuzda bir düşüş var ama bu geçici bir durum.



Avrupa hedefimiz ve hayalimiz hala canlı. Üçüncülük ve dördüncülük yarışımız sürüyor. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, ilk olarak Alanyaspor maçıyla kötü gidişata son vermeyi planlıyoruz.



Sakat oyuncularımızla ilgili aldığımız son bilgilere göre, üç isimden en az ikisinin Alanya deplasmanında bizimle olacağını umut ediyoruz. Galatasaray maçında hafta başında bu maçın ağırlığını kaldırabilecek bir hakemin atanmasını istemiştik. Ancak anlam veremediğimiz şekilde farklı bir atama yapıldı.



Holse'nin attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golümüz, kamuoyunda da tartışma konusu oldu. Çok ince bir 'dirsek ofsaytı' iddiasıyla iptal edilen golümüzün bu kadar hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, kafamızda soru işaretleri yarattı" ifadelerini kullandı.



'BİZİMLE Mİ OTURUP KALKIYORSUNUZ?'



Transfer çalışmaları ve Marc Bola hakkındaki söylentileri cevaplayan Bilen, "Transfer dönemi yaklaşırken, komitemiz çalışmalarına hız verdi. Takıma katılacak oyuncular olacak. Elbette bizim oyuncularımıza da teklifler gelebilir. Ancak bazı basın organlarında yer alan 'kapıya geldi, alırım-satarım' gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor.



Son olarak, 'Bola oynamıyor çünkü çok para istedi' gibi yorumlar yapılıyor. Bu doğru değil. Oyuncumuz iki haftadır sakat. Bu hafta formasına kavuşmasını bekliyoruz. Ayrıca 'Yönetimle teknik ekip arasında çatlak var' şeklinde asılsız iddialar da ortaya atılıyor. Bizimle mi oturup kalkıyorsunuz? Bu söylemlerin arkasında art niyet olduğunu çok net bir şekilde düşünüyorum" dedi.



