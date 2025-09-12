12 Eylül
Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiraladı!

Samsunspor, Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı kiraladığını açıkladı.

12 Eylül 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor, Galatasaray forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 21 yaşındaki orta sahanın transferinin kiralık olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Samsunspor'un yaptığı açıklama ise şu şekilde: 

Bu sezon kiralık olarak kadromuza dahil olan Eyüp'e kırmızı-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz.
