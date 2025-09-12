Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kiraladı!

Samsunspor, Galatasaray forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 21 yaşındaki orta sahanın transferinin kiralık olarak gerçekleştiği duyuruldu.
Samsunspor'un yaptığı açıklama ise şu şekilde:
Bu sezon kiralık olarak kadromuza dahil olan Eyüp'e kırmızı-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz.
