Samsunspor, Avrupa'da namağlup lider!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaştı.



İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı.



İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.



SAMSUNSPOR NAMAĞLUP LİDER



Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puana yükseldi ve haftayı namağlup lider tamamladı. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı.



UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, AEK'i konuk edecek. Breidablik ise Shamrock'u ağırlayacak.





⚽️Marius Mouandilmanji'den ceza sahasına girer girmez şahane bir son vuruş! pic.twitter.com/v5cN6k41ac



— Sporx (@sporx) November 27, 2025

🇹🇷Kaptan Zeki Yavru, oyundan ayrılırken bayrağımızı öperek kaptanlık pazubandını Emre Kılınç'a verdi. pic.twitter.com/aeQL2RW6YF



— Sporx (@sporx) November 27, 2025





THOMAS REIS'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Stat: Laugardalsvöllur



Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)



Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson (Dk. 70 Yeoman), Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson (Dk. 81 Steindorsson), Gunniaugsson, Ludviksson (Dk. 70 Hallsson), Omarsson, Bjarnason (Dk. 70 Kristinsson) , Thorsteinsson



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 65 Mendes), Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 75 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse, Musaba (DK. 75 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji



Goller: Dk. 6 Ingvarsson, Dk. 72 Kristinsson (Breidablik), Dk. 20 ve 55 Mouandilmadji (Samsunspor)



Sarı kart: Dk. 90+3 Muminovic (Breidablik)









UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı.Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Beşiktaş maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre Çift ile Mouandilmadji'ye Breidablik karşısında ilk 11'de şans verdi.Samsunspor, Breidablik maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Franck Atoen, Soner Gönül görev bekledi.Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Breidablik ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.Taraftarlar, maçın oynandığı Lougardalsvöllur Stadı'ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak kırmızı-belazlı takıma destek verdi.Öte yandan Breidablik'in taraftarları soğuk hava nedeniyle maça ilgi göstermedi. Ev sahibi takımın 100 kadar taraftarı maçı tribünden takip etti.9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.