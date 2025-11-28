27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Samsunspor, Avrupa'da namağlup lider!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı namağlup lider tamamladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaştı.

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. 

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da  Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. 

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

SAMSUNSPOR NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puana yükseldi ve haftayı namağlup lider tamamladı. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı. 

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, AEK'i konuk edecek. Breidablik ise Shamrock'u ağırlayacak.



THOMAS REIS'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Beşiktaş maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre Çift ile Mouandilmadji'ye Breidablik karşısında ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Breidablik maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Franck Atoen, Soner Gönül görev bekledi.

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Breidablik ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maçın oynandığı Lougardalsvöllur Stadı'ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak kırmızı-belazlı takıma destek verdi.

Öte yandan Breidablik'in taraftarları soğuk hava nedeniyle maça ilgi göstermedi. Ev sahibi takımın 100 kadar taraftarı maçı tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)


6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson (Dk. 70 Yeoman), Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson (Dk. 81 Steindorsson), Gunniaugsson, Ludviksson (Dk. 70 Hallsson), Omarsson, Bjarnason (Dk. 70 Kristinsson) , Thorsteinsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 65 Mendes), Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 75 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse, Musaba (DK. 75 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 6 Ingvarsson, Dk. 72 Kristinsson (Breidablik), Dk. 20 ve 55 Mouandilmadji (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 90+3 Muminovic (Breidablik)

 

 

 

