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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 6 Kasım Salı akşamı Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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05 Kasım 2018 12:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, 6 Kasım Salı ve 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Üç maçta topladığı 4 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 6 Kasım Salı TSİ 23.00'te Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

6 Kasım Salı:

20.55 Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray
23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

7 Kasım Çarşamba:

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya)
20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

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